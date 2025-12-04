Dan Rossomondo dejará de ser el director comercial de Moto GP

Rossomondo llegó a la Moto GP en 2023 proveniente de la NBA, en la que hizo papeles de ejecutivo y donde trabajó en diferentes líneas de negocio, tanto a escala nacional como internacional, en busca de patrocinios.

"Dan ha sido una parte importante de la evolución comercial de MotoGP y un miembro de confianza de nuestro equipo directivo. Agradecemos su dedicación y el impacto positivo que ha tenido en el deporte. Le deseamos lo mejor para el futuro" subrayó Carmelo Ezpeleta, director general de Moto GP.

"Quiero agradecer a Carmelo y al equipo todo su apoyo durante los últimos tres años. Disfruté aprendiendo sobre este increíble deporte y me he convertido en un auténtico aficionado. De ahora en adelante, animaré su continuo éxito desde Estados Unidos mientras regreso a casa para pasar más tiempo con mi familia", declaró el estadounidense.