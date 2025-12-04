Norris busca su primer título; Piastri, la sorpresa final; y Verstappen, el milagro

Norris, subcampeón el año pasado, lidera, ahora con doce puntos (408 frente a 396) sobre Verstappen -ganador de las últimas carreras- y 16 respecto a Piastri, un Mundial en el que McLaren revalidó hace dos meses, en Singapur, el título de constructores, y que sólo un mes antes parecía inevitable que se decidiese a favor de uno de los dos pilotos de la escudería de Woking.

Pero a partir del Gran Premio de Italia, en Monza, el superdepredador neerlandés se erigió en el gran animador del campeonato y, al anotarse el pasado domingo en Qatar su quinto triunfo en las últimas ocho pruebas, no sólo le ha arrebatado el segundo puesto general a Piastri -líder prácticamente durante los dos primeros tercios del certamen-, sino que ha llegado con opciones de capturar un quinto título seguido a la última carrera de la temporada.

Norris, de 25 años, está a un paso de recuperar para el Reino Unido el título que hace cuatro años le arrebató 'Mad Max', en este circuito, al séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, que, salvo superlativa sorpresa, cerrará en Yas Marina, en su primer curso con Ferrari, una temporada para el olvido.

Para ganar el Mundial 2025, a Lando le basta con acabar en el podio. También le vale hasta ser quinto si Verstappen, de 28, no gana la carrera. Pero si el domingo se impone el astro neerlandés -que en Qatar igualó los siete triunfos en lo que va de año de los dos McLaren- y el inglés no mejora un cuarto, el título se lo volverá llevar, por quinta vez seguida, el gran ídolo deportivo de los Países Bajos.

Piastri, de 24, que aún aspira a convertirse en el primer australiano en anotarse el Mundial, 45 años después de que lo hiciera por última vez Alan Jones (en 1980), tendría que ganar la carrera y esperar a que Norris no mejore un sexto puesto.

El tercero no le valdría, en ninguno de los casos, al emergente piloto de Melbourne. Pero si el domingo es segundo, el oceánico será campeón si Lando no pasa del décimo y Max no supera el cuarto.

Si el Mundial ya se empezó a calentar después del parón vacacional, en los dos últimos Grandes Premios -los dos fines de semana pasados- se ha puesto al rojo vivo. Las dos últimas victorias de Verstappen, con las que elevó a 70 su propia tercera marca histórica de triunfos en la F1, coincidieron con la descalificación de ambos McLaren -por irregularidades en el fondo plano- en Las Vegas (EEUU) y con la sonada pifia estratégica de los de Woking el pasado domingo, en Qatar.

En una carrera prevista a 57 vueltas y en la que Pirelli anunció que los neumáticos sólo durarían 25, por lo que dos paradas (en lugar de una) iban a ser obligatorias, se dio la no poca enrevesada circunstancia de que el pasado domingo salió a pista un coche de seguridad en el séptimo giro. Todos entraron en ese instante a boxes, salvo los McLaren, que se acabaron complicando por completo la vida y ahora tendrán que jugarse un título que parecían tener asegurado hace dos meses con el neerlandés.

En la última carrera del año y después de haber liderado el Mundial durante las 23 pruebas previas.

'Mad Max' ganó en Lusail y Piastri -que se había anotado el sprint del sábado- se tuvo que conformar con el segundo puesto en una carrera en la que brilló el español Carlos Sainz, que logró, al acabar tercero, su segundo podio del año -el vigésimo noveno en la F1- y el segundo desde que pilota para Williams.

Sainz -noveno en el certamen, con 64 puntos- quiere acabar al alza un Mundial que su compatriota, el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -duodécimo, con 48, tras finalizar séptimo en Qatar-, está contento de que concluya. En espera de ver si el estelar Adrian Newey -nuevo jefe de equipo de la escudería dede Silverstone- consigue diseñar un coche ganador para 2026. Y después de exprimir a fondo un mal AMR25 que, en palabras propias, festejará no tener que volver a pilotar y que sólo le permitió puntuar nueve veces en lo que va de un curso en el que su mejor resultado es el quinto que logró en Hungría.

El argentino Franco Colapinto, que en 2026 volverá a correr para Alpine, afrontará su decimoctavo Gran Premio del año en Yas Marina, donde tendrá su última oportunidad de intentar puntuar esta temporada.

El mexicano Pato O'Ward reemplazará a Piastri en el primero de los entrenamientos libres, que arrancan este viernes en Yas Marina, una pista de 5.281 metros y 16 curvas -siete a la derecha- en la que se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros.

Ésta será la segunda vez en los pasados quince años en la que el Mundial se decidirá entre tres o más pilotos y en la última carrera. En 2010, también en Abu Dabi, Alonso llegaba líder en su primer curso en Ferrari, por delante de los dos Red Bull del australiano Mark Webber y del alemán Sebastian Vettel -que acabaría ganando el primero de sus cuatro títulos ese día-, al último Gran Premio. Al que también accedía con (escasas) posibilidades matemáticas de capturar el título Hamilton.

Si Verstappen acabase consumando el milagro deportivo y el domingo terminase festejando un quinto título seguido, McLaren protagonizaría la que posiblemente sería la segunda mayor debacle de toda la historia de la F1.

La más grande de todas puede que la haya completado la anterior ocasión en la que tres pilotos se jugaron el campeonato en la última carrera: en 2007 y en Sao Paulo (Brasil). En una temporada en la que, por apostar por el debutante Hamilton en detrimento de Alonso -al que habían fichado tras ganar su segundo Mundial, un año antes-, acabó perdiendo los dos títulos, a los que apuntaba claramente a mediados de curso.

El que acabó ganando ese Mundial fue el finlandés Kimi Raikkonen, que llegaba tercero en la general a la última carrera, en Interlagos, y que sigue siendo desde entonces el último campeón del mundo de Ferrari, la escudería más laureada de la historia EFE