Alonso: "Será difícil entrar en los puntos, pero lo intentaremos, como siempre"

"Tal y como esperábamos, éste es un circuito complicado para equilibrar el coche, con curvas de diferentes velocidades, tanto en el primer sector, como en el tercero", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

"Tenemos que encontrar más grip (agarre) delantero con miras a mañana y ser más competitivos", opinó Alonso, asimismo campeón del mundo de 'karting' y de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

Fernando no cree que el hecho de que ni él, ni su compañero, el canadiense Lance Stroll (que, preceptivamente, fueron sustituidos por dos probadores, el británico Cian Shields y el estadounidense Jak Crawford, respectivamente) hayan participado en el primer entrenamiento libre haya podido afectar de forma negativa en la preparación del resto fin de semana.

"No, no. No afecta. Ellos hicieron bien su trabajo durante el primer entrenamiento", explicó el genial piloto asturiano en un video difundido este viernes por la propia F1 en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. "Pilotaron de forma consistente", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ésta es la vigésima cuarta carrera del campeonato y ya sabemos dónde estamos. Será difícil entrar en los puntos, pero lo intentaremos", añadió Alonso tras concluir noveno en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi.