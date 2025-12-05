Colapinto: "Hoy no fue el día más fácil y uno difícil de entender del todo"

"Hoy no fue el día más fácil y uno difícil de entender del todo, ya que dio la impresión de que dimos un paso atrás de la primera a la segunda sesión", comentó Colapinto, de 22 años, que en el circuito de Yas Marina dispondrá de la última oportunidad del año para sumar sus primeros puntos de la temporada.

"Empezamos bien el día, con buenas sensaciones en el coche, terminando no muy lejos en la tabla de tiempos y en una zona más comparable en los equipos que nos rodean", explicó el piloto de Pilar (provincia de Buenos Aires), que en el primer entrenamiento había marcado el décimo crono.

Según Colapinto, "la segunda sesión fue más difícil", por lo que indicó que necesita averiguar "por qué esto es así y cómo mejorar con miras a la calificación".