La estrategia de la Fórmula E pasa por la difusión en abierto

Una competición que crece “en dobles dígitos”, asegura Alberto Longo, con una filosofía clara. Accesibilidad para los asistentes a las entrañas de la competición “con una entrada de 20 euros” y maximizar la llegada al público apostando por la televisión en abierto. En España, firmando un acuerdo de transmisión con RTVE.

Pregunta: Este sábado en Brasil arranca la temporada 12 de la Fórmula E. ¿En qué momento calificaría que se encuentra el campeonato?

Respuesta: Vivimos un momentum absolutamente fantástico. Acabamos de estrenar la segunda temporada en Amazon del documental Formula E: DRIVER. Anunciamos recientemente que Mahindra se mantiene como fabricante al menos hasta 2030, y con esto tendremos seis fabricantes garantizados hasta 2030. No os puedo decir mucho más, pero viene alguno más el año que viene. Acabamos de anunciar los números de crecimiento la temporada pasada. Nos ven en 192 países, más de 560 millones de telespectadores en todo el mundo, más de 420 millones de aficionados… crecimientos de doble dígito respecto al año anterior.

Acabamos de confirmar que Porsche compra una segunda licencia en Fórmula E, teniendo dos equipos distintos, algo inédito en el mundo del motor. Lo hizo Red Bull en su día en Fórmula 1, pero ellos no son fabricantes de coches. Tenemos un gran momentum en el campeonato. Muy orgullosos de lo que se ha hecho y con una gran responsabilidad para lo que viene para seguir creciendo.

P: Dentro de ese crecimiento marcan una hoja de ruta con el mercado español. Y esta temporada marca un antes y un después. El equipo Cupra-Kiro, con Pepe Martí de piloto y la primera carrera en España, en el Jarama, en Madrid. ¿Era una prioridad en su lista de tareas?

R: Sin duda. Siendo los dos fundadores españoles imaginate las ganas que teníamos de ser un poco profetas en nuestra tierra. Después de hacer carreras en cuatro continentes, poder correr en casa era una prioridad absoluta desde el principio. Por unas cosas o por otras no se ha podido antes, pero había que esperar a que se alineara todo, como ha ocurrido. Vamos a tener un gran impacto en España, como lo tenemos en otras ciudades del mundo.

P: Primera carrera en España y no es en un circuito urbano, que es escenario habitual de la Fórmula E. Apuestan por un Jarama que ya acogió los test de pretemporada en 2024, porque la dana impidió disputarlos en Valencia. ¿Fue un impulso para cerrar la llegada de la FE a España?

R: Literal. Fue exactamente así cómo pasó. Llegamos al Jarama por una desgracia, como fue la dana en Valencia. Y saliendo de Madrid, la mayoría de los directores generales de los equipos me llaman para decirme que podríamos hacer una carrera en el Jarama. Yo les dije que nosotros corríamos en el centro de las ciudades, que no era nuestro ADN, pero me contestaron que la pinta es chula y se adapta muy bien a nuestra categoría para tener un gran evento. Además, todo el mundo quiere ir a Madrid y España es un mercado muy importante para todo nuestro ecosistema, fabricantes, patrocinadores… Y fue música para mis oídos.

El director general del circuito -Ignacio Fernández- y el presidente del RACE -Carmelo Sanz de Barros- son buenos amigos. Hablé con ellos y hubo una sintonía perfecta. Nunca he firmado un contrato con tanta rapidez, por las ganas que teníamos todas las partes.

Según un estudio de un tercero, esperamos tener 80 millones de euros de retorno para la ciudad de Madrid. Es la media que tenemos en otras ciudades de la talla de Madrid.

P: Una demostración de fuerza para el campeonato, y relativo también al mercado español, es el poder convencer a un piloto como Pepe Martí para abandonar la Fórmula 2, la antesala a la Fórmula 1, y debutar en Fórmula E. ¿Cómo fue este proceso?

R: Lo importante es que la parrilla de la Fórmula E está compuesta por pilotos de primerísima índole. Además, en la Fórmula E no se le pide dinero a ningún piloto por correr, algo que en la mayoría de campeonatos de motor, por desgracia, es así. Somos un campeonato que viene con un crecimiento de doble dígito en audiencia y asistencia, el que crece más rápido en el mundo del motor. Estoy seguro de que Pepe lo que hizo fue llamar a diez o doce amigos con los que ha competido toda su vida para que le contaran sobre la Fórmula E y fueron ellos mismos los que le convencieron. Yo no tuve nada que ver con su fichaje (ríe). Pero es un orgullo tener a Pepe en la Fórmula E y que ese talento nuevo decida unirse a nuestra categoría.

P: Más mercado español. El acuerdo para transmitir la competición en RTVE, algo que cambia el paradigma del deporte de apostar por la televisión privada. ¿Por qué deciden optar por la televisión pública?

R: Era un objetivo desde el primer día. Desde 2010, cuando empezamos a crear la Fórmula E, sabíamos que en los 15 primeros años teníamos que apostar porque la gente tuviera acceso a nuestro producto en lugar de que tú tengas el ingreso por una televisión privada. Hemos tenido ofertas galopantes de grandes empresas que querían en exclusiva nuestros derechos y hemos dicho que no porque no tenían la llegada directa a las casas.

Una prioridad absoluta para la Fórmula E es llegar al mundo entero. Que la gente te pueda ver de forma gratuita. Lo puedes ver con los acuerdos con la BBC, la ITV en Inglaterra, ProSieben en Alemania… Nosotros hemos apostado por estar en esta línea a pesar de no tener los ingresos de una televisión privada. Esa es nuestra estrategia clara para nosotros y vamos a comulgar con ella, por lo menos, hasta la temporada 15, y vamos por la 12.

Queremos que nos vean 60 ó 70 millones de personas por carrera, ahora estamos en 35-40 por carrera. Cuando lleguemos a esos 60-70 ya empezaremos a pensar que, obviamente, hay que monetizarlo porque tenemos socios y un consejo que, evidentemente, en algún momento van a pensar en ganar dinero.

P: Existe un análisis global que se refiere a que los jóvenes cada vez consumen menos deporte. Y esta accesibilidad que comenta es clave para llegar a ellos…

R: Para nosotros la accesibilidad era clave.Y más en un deporte, el motor, que es exclusivo, en el que solo entras a determinados sitios con determinados pases; si te vas a una grada te vale 400€… es absolutamente prohibitivo. Y nosotros somos un evento social y familiar. Nuestros eventos son prácticamente gratis. La gente viene a disfrutar de un día maravilloso, con carreras de 150 adelantamientos en 45 minutos de carrera, ven a un artista de primera índole actuando en la pista -en México tuvimos 80.000 espectadores y actuó Morat-.

Ofrecemos espectáculo y damos acceso a todo. Con una entrada de 20€ puedes ir a la parte de atrás de los garajes, algo que en la Fórmula 1 es muy exclusivo. Para nosotros, ese ‘paddock’ es una zona de libre acceso y, según a qué horas, entrada a los garajes para disfrutar de esa parte también. Nos gusta decir que somos accesibles por el precio de la entrada y por el acceso a todo.

P: La Fórmula E ha llevado a cabo ya dos test para dar oportunidades a las mujeres en el mundo del motor. ¿Cuál es su idea a medio-largo plazo impulsando estas jornadas?

R: Hay que hacer esto para que las niñas de cinco, seis o siete años se fijen en estas chicas para que las consideren sus heroínas y quieran seguir el camino que ellas han marcado. Montar a 14 chicas en el coche oficial de la Fórmula E tiene ese objetivo. ¿Por qué? Porque el problema real es que de cada 100 personas que empiezan en el automovilismo, 99 son chicos. Si no igualamos abajo, es imposible que arriba llegue el talento.

Cuando de 100 haya 50 o 60, ya veremos cómo llega el talento. No soy, como los hay por ahí, de los que dicen que la mujer no puede triunfar en este deporte. Eso es mentira. Si tiene la misma dedicación, las mismas oportunidades, el mismo entrenamiento, la misma profesionalidad que un chico durante 20 años, estoy completamente seguro de que puede llegar. No hay un tema físico. El físico se entrena.