05 de diciembre de 2025 - 11:10

Norris de nuevo delante de Verstappen en el segundo libre de Yas Marina

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes, de nuevo por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo en el certamen, a doce puntos-, en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina, en un minuto, 23 segundos y 83 milésimas, 363 menos que Verstappen; y con 379 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo de la sesión.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, que no había rodado en el primer libre, firmó el undécimo tiempo del segundo, también con las gomas blandas, a 680 milésimas de Norris.