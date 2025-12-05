Norris delante de Verstappen en el primer libre de Yas Marina, en el que no rodó Piastri

En la mejor de sus 28 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros del circuito de Yas Marina en un minuto, 24 segundos y 485 milésimas, sólo ocho menos que Verstappen y con apenas 16 de ventaja respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que, al igual que los anteriores, marcó su giro rápido con el neumático blando; en un ensayo en el que no participó el australiano Oscar Piastri (McLaren), que, a 16 puntos de su compañero inglés, también tiene opciones de ganar el título este domingo.

El mexicano Pato O'Ward, que giró 28 veces con el McLaren de Piastri, marcó el decimocuarto tiempo de la sesión, con el neumático medio, a 761 milésimas de Norris; del que se quedó a 286 milésimas, en la mejor de sus 27 vueltas, Sainz, que el pasado domingo, al acabar tercero en Qatar, logró su segundo podio de la temporada: el segundo desde que pilota para Williams.

En una sesión intrascendente -que no coincide en horario ni con la calificación, ni con la carrera, que se disputará de noche y no a la luz del día, como este primer entrenamiento-, en la que participaron hasta ocho probadores, no lo hizo Alonso; el Aston Martin del doble campeón del mundo asturiano lo pilotó el británico Cian Shields, que marcó el vigésimo y último tiempo, a casi dos segundos de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió décimo en la tabla de tiempos. El bonaerense se quedó, con las gomas blandas y en la mejor de sus 28 vueltas -en una sesión sin mayores incidencias, que acabó con 29 grados centígrados ambientales y 35 en el asfalto-, a 370 milésimas del crono de Lando.

De entre los probadores que participaron en la sesión, el que más alto acabó fue el japonés Ryo Hirakawa, que, con el Haas del francés Esteban Ocon, se inscribió undécimo en la tabla de tiempos, a cuatro décimas y media de Norris.

El estonio Paul Aron, con el Alpine del francés Pierre Gasly, acabó decimotercero, a 719 milésimas de Norris: del que se quedó, con el decimoquinto crono y a 771, el sueco-británico Arvid Lindblad, que pilotó el Red Bull del japonés Yuki Tsunoda. El nipón disputa en Yas Marina su último Gran Premio, ya que el año que viene será reemplazado en la escudería austriaca por el francés Isack Hadjar -duodécimo crono con el RB en el primer libre-.

El puesto de Hadjar en RB lo ocupará precisamente Lindblad, que arrancará la próxima temporada como piloto oficial del 'segundo equipo' de Red Bull.

El monegasco Arthur Leclerc, hermano de Charles, se subió al Ferrari del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, con el que marcó el decimosexto crono, a 875 milésimas. Ésta fue la segunda que ambos coincidieron en pista en un ensayo de la F1: la anterior tuvo lugar en este circuito y asimismo con los coches rojos, hace justo un año.

El segundo Aston Martin, el del canadiense Lance Stroll, lo ocupó el estadounidense Jak Crawford, que marcó el penúltimo crono; a un segundo y cuatro décimas del líder del Mundial, del que se quedó a poco más de un segundo otro inglés, Luke Browning; que, con el Williams del tailandés Alex Albon, se inscribió decimoctavo en la clasificación.

Otro japonés, Ayumu Iwasa, rodó con el RB del neozelandés Liam Lawson, con el que marcó el decimoséptimo tiempo, a 99 centésimas de Norris.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cinco de la tarde (las dos, en horario peninsular español; las 13.00 horas GMT).