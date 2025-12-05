Norris delante de Verstappen en el primer libre; Sainz fue noveno y Alonso no rodó

En la mejor de sus 28 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros del circuito de Yas Marina en un minuto, 24 segundos y 485 milésimas, sólo ocho menos que Verstappen y con apenas 16 de ventaja respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que, al igual que los anteriores marcó su giro rápido con el neumático blando; en un ensayo en el que no participó el australiano Oscar Piastri (McLaren), que, a 16 puntos de su compañero inglés, también tiene opciones de ganar el título este domingo.

El mexicano Pato O'Ward, que giró 28 veces con el McLaren de Piastri, marcó el decimocuarto tiempo de la sesión, con el neumático medio, a 761 milésimas de Norris; del que se quedó a 286 milésimas, en la mejor de sus 27 vueltas, Sainz, que el pasado domingo, al acabar tercero en Qatar, logró su segundo podio de la temporada, el segundo desde que pilota para Williams.

En una sesión intrascendente -que no coincide en horario ni con la calificación, ni con la carrera, que se disputará de noche y no a la luz del día, como este primer entrenamiento-, en la que participaron hasta ocho probadores, no lo hizo Alonso; cuyo Aston Martin pilotó el británico Cian Shields, que marcó el vigésimo y último tiempo, a casi dos segundos de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió décimo en la tabla de tiempos. El bonaerense se quedó, con las gomas blandas y en la mejor de sus 28 vueltas -en una sesión sin mayores incidencias, que acabó con 29 grados centígrados ambientales y 35 en el asfalto-, a 370 milésimas del crono de Lando.

