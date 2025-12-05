Piastri: Ha sido un día más corto para mí, pero hay muchas enseñanzas del segundo libre

"Fue un día más corto para mí hoy, pero extrajimos muchas enseñanzas del segundo libre", opinó Piastri, que es tercero en el campeonato, a dieciséis puntos de su compañero, el inglés Lando Norris, y a doce del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcaron -por ese orden- los dos mejores tiempos en los ensayos de este viernes.

"El coche estaba en una buena ventana, tan sólo tenemos que hacer un par de ajustes esta noche", comentó el oceánico, que aún está a tiempo de convertirse en el primer australiano que gana el Mundial de Fórmula Uno 45 años después de que lo lograse por última vez Alan Jones.

"Estaba encontrando mi ritmo hacia el final, así que repasaremos todo esta noche para entrar en una fuerte posición al día de calificación", declaró Piastri, con nueve triunfos -siete de ellos este año- y 25 podios en la Fórmula Uno, a la que llegó hace dos años después de ganar de forma seguida los campeonatos de F3 y de F2.