Sainz: "Creo que estamos en la lucha; intentaremos luchar por entrar en la Q3"

"Fue una sesión extremadamente apretada hoy", comentó, en referencia a la segunda -en la primera rodaron hasta ocho probadores-, el talentoso piloto madrileño, de 31 años, que viene de acabar tercero el pasado domingo en Qatar, donde logró su vigésimo noveno podio en la Fórmula Uno, el segundo de la temporada y el segundo desde que pilota para Williams.

"Creo que estamos en la lucha, pero parece que tanto Haas como Sauber están liderando la zona media ahora mismo", apuntó Sainz, con cuatro victorias en la categoría reina, que padecía un elevado desgaste en las gomas durante la simulación de carrera.

"Nos sorprendió bastante la alta degradación durante las tandas largas, así que eso será algo a lo que tendremos que echarle un vistazo", apuntó.

"Con miras a mañana, intentaremos dar un paso adelante y pelear por entrar en la Q3. Todo se reducirá a quién pueda cuadrar la vuelta; así que habrá que estar centrados a tope", declaró Sainz este viernes tras acabar con el decimotercer tiempo los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi.

