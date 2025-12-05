Sordo, Lappi y Paddon compartirán el tercer Hyundai i20 la próxima temporada

Hyundai Motorsport anuncio la composición de los equipos para la próxima edición mundialista, según la cual disputarán todas las pruebas el belga Thierry Neuville, con su copiloto Martijn Wydaeghe y el francés Adrien Fourmaux (con Alexandre Coria).

Mientras tanto, tendrán un programa parcial los binomios Sordo/Cándido Carrera, Lappi/Enni Malkonen y Paddon/John Kennard.

"Después de un año compitiendo en el Campeonato de Portugal de Rallyes, estoy muy contento de volver al Hyundai i20 N Rally1 para 2026. Cándido y yo hemos tenido una gran temporada con el Hyundai i20 N Rally2, que ha culminado con el título portugués, lo cual ha sido un logro fantástico para nosotro", afirmó Sordo.

"Estamos deseando aprovechar este impulso el año que viene y estoy seguro de que seremos un equipo competitivo. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con el equipo y de apoyar a Thierry y Adrien en la lucha por el campeonato", apuntó.

