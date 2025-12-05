Automovilismo
05 de diciembre de 2025 - 13:00

Tabla de tiempos del segundo libre de Yas Marina

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina:

Por EFE