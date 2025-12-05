Verstappen: "Me encontré razonablemente contento en el coche hoy"

"Fue bastante bien en las sesiones de entrenamientos. Me sentí razonablemente contento con el coche hoy, aunque quizá necesitábamos haber sido un poco más rápidos", comentó el astro neerlandés, de 28 años, que ha puesto al rojo vivo el desenlace de un Mundial en el que aún puede obrar el milagro de festejar un quinto título seguido y en el que, tras ganar el pasado domingo en Qatar, elevó a 70 su propia tercera marca histórica de victorias en la categoría reina, con la séptima de la temporada.

"Estuvimos en una ventana decente, pero pienso que no fuimos lo suficientemente rápidos", afirmó 'Mad Max', que será campeón si gana la carrera y Norris no sube al podio; o si es segundo y Lando no pasa del quinto, si Piastri no gana el domingo.

"Parece que hay una diferencia decente que necesitamos recortar, pero aun tenemos que trabajar en el ritmo de carrera; así que habrá que ver cuánto podemos encontrar esta noche", añadió el ídolo deportivo de los Países Bajos.

"El pilotaje ha sido complicado y tanto a una vuelta, como las tandas largas necesitan ser algo mejores; pero veremos a ver qué podemos hacer mañana", comentó Verstappen este viernes en Abu Dabi tras firmar el segundo crono de los entrenamientos libres.

