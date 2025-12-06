Colapinto: "Las dificultades del viernes desgraciadamente se prolongaron otra vez"

"Las dificultades del viernes desgraciadamente se prolongaron otra vez. Creo que Pierre (Gasly, su compañero francés, que saldrá junto a él desde la última fila) encontró más ritmo y efectuó un mejor trabajo que yo", comentó Colapinto, de 22 años, que en el circuito de Yas Marina dispondrá de la última oportunidad para no acabar el año sin sumar puntos.

"Hicimos algunos cambios que fueron buenos, pero aún así, en el coche no me notaba a gusto", explicó el piloto de Pilar (Buenos Aires).

"Me veía en una posición decente al principio del fin de semana, así que tenemos que averiguar por qué no hemos sido capaces de progresar de la misma manera que lo han hecho otros", manifestó Colapinto este sábado en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.