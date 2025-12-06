El Rey Juan Carlos presenció en directo la calificación del Gran Premio de Abu Dabi de F1

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El Rey Juan Carlos estuvo presente este sábado en el circuito de Yas Marina, donde presenció en directo la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afrontará desde la 'pole' y en el que se jugará el título con el inglés Lando Norris -líder del certamen, con 12 puntos más que él y que arranca segundo- y con el otro piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri, que sale tercero.