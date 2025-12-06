Automovilismo
06 de diciembre de 2025 - 17:30

Formación de salida del Gran Premio de Abu Dabi

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Yas Marina:

Por EFE