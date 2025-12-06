Las combinaciones que harían campeón del mundo de F1 a Norris, a Verstappen o a Piastri

-- LANDO NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Es sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan.
- Es séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan.
- Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.
- Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.
- Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
- No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
-- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Gana la carrera y Norris no sube al podio.
- Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
- Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
-- OSCAR PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.
- Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.