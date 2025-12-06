Automovilismo
06 de diciembre de 2025 - 17:20

Las combinaciones que harían campeón del mundo de F1 a Norris, a Verstappen o a Piastri

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Estas son las distintas combinaciones que se pueden dar este domingo en la resolución del Mundial de Fórmula Uno, que se decidirá, en el Gran Premio de Abu Dabi, entre el inglés Lando Norris (McLaren) -líder del campeonato, con 408 puntos-, el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo, a doce- y el australiano Oscar Piastri, compañero de equipo del primero, del que está a 16 puntos:

Por EFE

-- LANDO NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

- Es sexto y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es séptimo y ni Verstappen, ni Piastri ganan.

- Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.

- Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

- No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

-- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI:

- Gana la carrera y Norris no sube al podio.

- Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

- Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

-- OSCAR PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

- Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.

- Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.