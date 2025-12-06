Russell lideró último libre delante de Norris, Verstappen, Alonso y Piastri; Sainz, el 12

En la mejor de sus 14 vueltas, Russell cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina en un minuto, 23 segundos y 334 milésimas, sólo cuatro menos que Norris y con 124 respecto a Verstappen; en una sesión en la que el doble campeón del mundo asturiano marcó el cuarto tiempo -al igual que los anteriores, con el neumático blando-.

Alonso giró 17 veces y, en su mejor intento, se quedó a 25 centésimas de Russell; en un ensayo poco significativo, que se disputó de día, a diferencia de la calificación y de la carrera, que se resolverán con luz artificial.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, firmó el quinto tiempo del último ensayo, a 259 milésimas de Russell; del que se quedó a 690, también con las gomas blandas, el otro español, Carlos Sainz (Williams), en la mejor de sus 18 vueltas.

El entrenamiento estuvo interrumpido, hacia la mitad del mismo, durante unos minutos y con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que chocó contra las barreras de protección tras perder el control de su Ferrari y trompear en la entrada de la novena de las 16 curvas de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimonoveno tiempo -en un ensayo que concluyó con 27 grados centígrados ambientales y 37 en el asfalto-, al quedarse a un segundo y 167 milésimas de Russell en la mejor de sus 18 vueltas.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las seis de la tarde (las tres de la tarde, en horario peninsular española: las 14.00 horas GMT).