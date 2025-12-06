Sainz: "Estoy convencido de que podemos luchar por los puntos"

"Estoy relativamente contento con dónde estamos hoy, ya que dimos un buen paso hacia adelante desde los entrenamientos libres", manifestó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, que viene de acabar tercero el pasado domingo en Qatar, donde logró su vigésimo noveno podio en la Fórmula Uno, el segundo de la temporada y el segundo desde que pilota para Williams.

"Ha sido una de las sesiones más apretadas que recuerdo, con sólo una décima entre la sexta y la decimoquinta plaza en la Q2; y a mí, desgraciadamente, me faltaron sólo ocho milésimas para pasar ronda", explicó Sainz, con cuatro victorias en la categoría reina, este sábado en la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Con miras a mañana, parece que está al límite entre una carrera a una parada y una a dos; lo que puede dar como resultado estrategias diferentes", apuntó el español de Williams, que es noveno en el Mundial, con 64 puntos.

"Estoy convencido de que podemos luchar por meternos en los puntos: y el objetivo es acabar la temporada de forma potente", declaró Sainz este sábado en Abu Dabi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy