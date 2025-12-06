Sainz y Stroll, eliminados en la segunda ronda (Q2)

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 730 milésimas, sólo 22 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo en el certamen, a doce unidades del líder, el inglés Lando Norris (McLaren), que pasó con el tercer crono, a 74 milésimas de su compatriota.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), pasó a la decisiva tercera ronda (Q3), que se disputará a continuación, con el cuarto tiempo: a 131 milésimas de Russell.