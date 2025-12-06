Verstappen saldrá primero en Abu Dabi, por delante de los McLaren de Norris y Piastri

Verstappen firmó la cuadragésima octava 'pole' desde que corre en la F1 -la octava del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos que Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen -a 16 unidades- y que saldrá desde esa posición.

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max', al igual que los anteriores, con el neumático blando, sale sexto este domingo en yas Marina.