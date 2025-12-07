Alonso: "Séptimo en Catar y sexto aquí es más de lo que esperaba"

"He acabado el Mundial cansado, sobre todo por las últimas carreras. Austin (EEUU), México, Brasil, Las Vegas (EEUU) y luego Catar y Abu Dabi... son muchos viajes y muchos cambios de horario y se ha hecho algo pesado. Pero estoy contento, porque el séptimo de Catar y el sexto de aquí es más de lo que esperaba", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina; y en una interminable segunda juventud a los 44 años, tras completar otra gran actuación este domingo en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Hemos hecho una buena carrera, una carrera de gestión. Consistía en hacer una carrera inteligente, ofreciendo el DRS cuando hacía falta y no ofreciéndolo cuando no había que hacerlo; y luego gestionar bien los neumáticos", comentó este domingo, en el circuito de Yas Marina, al canal de televisión Dazn Alonso, asimismo campeón del mundo de 'karting' y de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las muy prestigiosas 24 Horas de Le Mans,

"Creo que este año no podemos estar muy satisfechos", opinó, no obstante, el ovetense. "Teníamos un coche dificilísimo de conducir; hemos acabado séptimos en constructores, o sea que hay poco de lo que estar realmente orgulloso", apuntó.

"Que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien el campeonato, cerca de pilotos o coches de los que no debíamos estar... vale, lo cogemos. Pero eso no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana. Y este año no sólo no hemos ganado, sino que ni siquiera hemos estado cerca de ello", añadió el genial piloto asturiano este domingo en Abu Dabi.

Cuestionado por su compatriota Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y comentarista de lujo en el citado canal de televisión, sobre si con este coche acabó sexto qué podría hacer "con un coche más normal", Alonso contestó, entre risas: "acabar primero; y vamos a por ello".