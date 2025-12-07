Automovilismo
07 de diciembre de 2025 - 17:40

Clasificación final del Mundial de constructores de Fórmula Uno

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- Clasificación final del Mundial de constructores de Fórmula Uno, después de la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputó este domingo en el circuito de Yas Marina:

Por EFE