Automovilismo
07 de diciembre de 2025 - 15:10

Clasificación final del Mundial de Fórmula Uno

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- Clasificación final del Mundial de Fórmula Uno, que concluyó este domingo con la disputa del Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina:

Por EFE