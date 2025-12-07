Automovilismo
07 de diciembre de 2025 - 15:25

Colapinto: Ha sido un duro final de año, pero todos seguimos apretando hasta el final

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó vigésimo este domingo el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que "ha sido un duro final de año, pero" que "todos" siguieron "apretando hasta el final".

Por EFE

"Fue una carrera larga y dura; y está claro que nos faltaba ritmo durante todo el fin de semana. Ha sido una racha complicada de carreras complicada y no hemos obtenido los resultados que esperábamos", comentó Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años, en el circuito de Yas Marina, en el que cerró una temporada en la que no pudo puntuar en ninguno de los dieciocho Grandes Premios que afrontó.

"Ha sido un duro final de año, pero todos hemos seguido apretando hasta el final. Quiero darle las gracias al equipo por todos los esfuerzos efectuados esta temporada en circunstancias complicadas", apuntó el argentino después de la última carrera del año.

"Finalmente, quiero felicitar a Lando (Norris, de McLaren). Ha tenido un gran año y es un campeón merecido", declaró Colapinto en referencia al flamante campeón mundial inglés.