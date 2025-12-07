Norris, nuevo campeón del mundo de F1 al concluir tercero una carrera que ganó Verstappen

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) -el primer compañero que tuvo Norris en la F1, cuando debutó, en 2019, en McLaren- concluyo decimotercero en Abu Dabi, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó vigésimo.