Norris: Soy campeón del mundo, es increíble; creí que no iba a llorar, pero lo hice

"Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol, al que le bastaba -entre otras combinaciones- con subir al podio para capturar el título. Algo que hizo al acabar tercero una carrera que ganó el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y que el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, acabó en segunda posición.

Norris, que se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, acabó el campeonato con 423 puntos, dos más que 'Mad Max' y con trece de ventaja sobre Piastri.

"En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años", apuntó, desde el podio -donde lo entrevistó su compatriota Jenson Button, campeón del mundo en 2009- Norris; en referencia a McLaren, escudería con la que debutó en la categoría reina en 2019 y con la que festejó asimismo los Mundiales de constructores del año pasado y de este.

"Soy campeón del mundo, oh Dios mío. No había llorado en mucho tiempo. No creía que iba a llorar, pero lo hice. Ha sido un viaje largo. Quiero darle las gracias a los chicos, a todo el mundo en McLaren; a mis padres. No estoy llorando", exclamaba, negando la evidencia, desde el podio el nuevo campeón mundial.

"Mi madre, mi padre, ellos son los que me han ayudado siempre, desde los comienzos", recordó un emocionado Lando durante la ceremonia de entrega de trofeos. "Esto es algo que se siente increíble. Sí. Ahora sé un poco lo que siente Max (Verstappen)", añadió.

"Quiero felicitar a Max y a Oscar (Piastri), mis dos principales rivales durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra ellos dos. Ha sido un honor. He aprendido un montón de ambos, también; así que lo he disfrutado", explicó Norris tras proclamarse campeón del mundo.

"Ha sido un año largo. Pero lo hemos conseguido. Estoy muy orgulloso por todos en el equipo", manifestó Lando tras convertirse en el undécimo piloto británico que captura el título mundial en la categoría reina.