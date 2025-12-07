Piastri: Felicidades a Lando (Norris), mantuvimos una gran batalla hasta el último momento

"Quiero felicitar a Lando por su victoria en el campeonato. Ha sido una gran batalla la que mantuvimos hasta el último momento y es un momento muy feliz para el equipo", manifestó Piastri, nacido hace 24 años en Melbourne, que cuenta nueve victorias en la Fórmula Uno, de ellas siete durante la temporada que concluyó este domingo.

"Fue una carrera realmente potente con la que acabar el año; arriesgamos en la estrategia y nos salió bien; pero simplemente no pudimos hacerle frente a Max", comentó el australiano en referencia a Verstappen (Red Bull), que acabó el Mundial segundo, a sólo dos puntos de Norris, tras un más que espectacular final de curso, con seis victorias en las últimas nueve carreras -en las que subió siempre al podio-, incluida la de este domingo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

"Ha sido una temporada fascinante y de la que estoy muy orgulloso. Tomaré todas las enseñanzas que hemos asimilado y afrontaré 2026 como el mejor piloto que he sido nunca. Ya siento la emoción por ver lo que podemos conseguir el año que viene", manifestó Piastri este domingo después de la vigésima cuarta y última carrera del año.