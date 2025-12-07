Sainz: "Me alegro mucho por Lando, no sólo es un gran piloto, sino un gran tipo

"Yo confiaba en que este fin de semana, con el ritmo que tenía, entre los tres primeros acababa, si no pasaba nada raro. Y así ha sido: y yo me alegró mucho por él", comentó, en referencia a Norris, el talentoso piloto madrileño, de 31 años, que venía de acabar tercero el pasado domingo en Qatar -donde logró su vigésimo noveno podio en la Fórmula Uno, el segundo de la temporada y el segundo desde que pilota para Williams- y que este domingo fue de los primeros en felicitar y abrazarse al inglés.

Norris, nacido hace 26 años en Bristol, debutó hace siete en la F1 y sus dos primeros años fue compañero de Sainz, con el que forjó -al margen de su rivalidad en pista y en los campos de golf, afición que comparten- una gran amistad.

"Me alegro mucho por Lando. Como piloto creo que no hace falta describirlo: todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera. Lo lleva demostrando estos seis años que lleva en la F1. Pero para mí lo más importante es que es un buen tío, una buena persona; aunque haya recibido muchas criticas", comentó este domingo, en Abu Dabi, al canal de televisión Dazn, el español de la escudería de Grove

"La gente lo machaca mucho en redes por tener ese toque un poco más blando que lo que puede ser un Verstappen o, digamos, un prototipo de campeón del mundo ideal, pero a mi me gusta que se haya mantenido fiel a su estilo, se haya mantenido buena persona la margen de las críticas", incidió Carlos.

"Ha demostrado que se puede ser campeón siendo un buen chaval y buena persona;. Demostró que se puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto", recalcó, acerca del flamante ganador del Mundial de Fórmula Uno, Sainz, que admitió que "poco se podía hacer" en pista este domingo.

"No hemos sido fuertes en ningún momento del fin de semana; y hoy fue una carrera normal en la que casi no pasó nada. Fuimos a una estrategia de una parada y nos quedamos atrapados en el tren del DRS; así que poco se podía hacer a partir de ahí, con el ritmo que teníamos", declaró Sainz este domingo después de la última de las 24 carreras de la temporada.