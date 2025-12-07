Verstappen: "Nunca nos rendimos, estoy orgulloso de este equipo y de lo que conseguimos"

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo y, sobre todo, de la increíble vuelta que le dimos a las cosas. Nunca nos rendimos, siempre creímos en revertir la situación y nunca dejamos de intentarlo", comentó al astro neerlandés, de 28 años, después de elevar a 71 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno.

"Lo más fácil era rendirse, pero seguimos apretando, buscando mejoras y sin dejar de creer. Esta temporada fue una auténtica montaña rusa, con un montón de momentos y sensaciones duras, pero estoy realmente orgulloso de todo el mundo y de que lográsemos volver a unirnos como equipo", afirmó 'Mad Max', que completó un espectacular final de campeonato, ganando seis de las últimas nueve carreras -en las que siempre subió al podio- y poniéndole las cosas muy difíciles a los dominantes McLaren, que hace dos meses ya habían revalidado el título de constructores pero que no pudieron festejar hasta el último día del Mundial más largo de la historia la victoria final del inglés Lando Norris.

"El giro que le dimos a las cosas en la segunda mitad del campeonato fue increíble y ha sido algo bastante loco que lo hayamos logrado, después de superar numerosos contratiempos como equipo", apuntó el ídolo de los Países Bajos, que se quedó a un paso de igualar los cinco títulos que, en los años 50, logró para Argentina el gran Juan Manuel Fangio.

"Hoy fue realmente divertido, sobre todo el haber ganado la carrera de una forma tan dominante. Completamos un fin de semana increíble en el que hicimos todo de la mejor manera posible, así que, en definitiva, me siento muy bien hoy", explicó el súper-depredador deportivo neerlandés.

"Aunque no ganar un campeonato por sólo dos puntos parece algo doloroso, si echamos la vista atrás, a Zandvoort (sede del Gran Premio de su país, a principios de septiembre), donde estábamos a más de cien puntos (a 104, concretamente) me hace sentir realmente orgulloso de lo que hemos conseguido", declaró Verstappen, cuyas ocho victorias y otras tantas 'poles' no igualó nadie este año.

"Está claro que para Lando (Norris) esto es algo muy especial y espero que lo disfrute mucho. El primer título es el más emocional, algo con lo que sueñas desde que eres un niño pequeño. Su familia está aquí y espero que lo disfrute esta noche con el equipo", afirmó 'Mad Max', que, a pesar de no ganar el título, volvió a demostrar este año que es sin duda uno de los mejores pilotos de toda la historia de la categoría reina.

"Por último, quiero darle las gracias a todo el equipo, en la fábrica y en los circuitos. Nunca nos dimos por vencidos y siempre creímos en nuestras posibilidades. Estoy muy orgulloso de la gente con la que trabajo; ellos son mi segunda familia", declaró Verstappen después de completar otro fin de semana más que sobresaliente que, sin embargo, no le bastó, por muy poco, para coronarse por quinta vez seguida campeón del mundo.