La pugna en cabeza del Mundial de trial entre Bou, Busto y Marcelli se traslada a Italia

El Palazzeto dello Sport (Palasport) de esta localidad italiana, cuya principal actividad estacional es el esquí, albergará los días 12 y 13 la disputa de dos pruebas en dos días consecutivos, algo inédito en la historia de la competición.

Bou (Repsol Honda HRC), múltiple campeón del mundo, lidera la clasificación con 55 puntos, tras ganar en Andorra la Vella y Madrid y sumar un segundo puesto en el último evento celebrado en la isla Reunión, donde la victoria final fue para Busto (Gas Gas Factory Team).

Los veinte puntos obtenidos por ese logro, más los 24 que ya tenía de sus terceras posiciones previas, sitúan ahora mismo al piloto vasco en segundo lugar.

Por detrás de ambos, a sólo dos de Busto y a 13 de su compañero de equipo, se sitúa con 42 Gabriel Marcelli (Repsol Honda HRC), que se ha subido junto a los otros dos españoles en los tres podios hasta la fecha, acumulando dos segundos y un tercero.

El dominio de todos ellos es tal que la distancia del piloto gallego con el cuarto, el británico Harry Hemingway (Beta), es ya de 25 puntos.

Lo que suceda en la localidad italiana puede ser clave con vistas a lo que resta de campeonato, con vistas a la segunda mitad del calendario. A partir de ahí, quedarán seis fechas por disputarse, todas ellas en 2026: Leeds (24 de enero), Barcelona (8 de febrero), Chalon-sur-Saone (6 de marzo), Sevilla (14 de marzo), Lisboa (12 de abril) y Tarragona (18 de abril).

"Después de un gran inicio de temporada, con dos victorias y un segundo puesto, esta cita doble será especialmente importante porque hay muchos puntos en juego. Tendremos que mantener la concentración al máximo durante ambas jornadas, ya que no habrá margen para errores", manifestó al respecto el líder, Toni Bou, en declaraciones difundidas por su equipo.

"En las primeras pruebas he cuidado mucho el físico porque no empecé al cien por cien, pero esta será una carrera que me llevará al límite y quiero comprobar exactamente dónde estamos. Estoy muy satisfecho con cómo está yendo todo pese a mi estado físico, así que lograr un buen resultado será clave para irnos al parón con un buen margen de puntos", completó.

Según informa la organización del Mundial, Bou ya conoce el Palasport de la localidad lombarda, donde participó en septiembre de 2024 en una exhibición junto al piloto italiano Matteo Grattarola.