Edgar Canet: "Este año llego más preparado que el año pasado"

Canet se presentó este viernes en sociedad, en la sede de LS2 Motogear Europe, en Terrassa, en las afueras de Barcelona (noreste de España). Tras un año muy intenso en el que se ha llevado el título de la Copa del Mundo de Rally2, el piloto catalán ya da el salto a RallyGP, la máxima categoría de la disciplina.

"He dedicado muchas horas a la moto, así que me siento muy seguro de cara a enero. Ascender a la máxima categoría con los grandes del RallyGP después de solo un año es súper emocionante. Tengo muy buenas sensaciones sobre la moto y estoy contento con mi estado físico, ya que he trabajado duro para alcanzar un buen nivel", declaró.

El piloto de La Garriga viajará el 30 de diciembre hacia Arabia Saudí, donde le esperan tres semanas intensas en las que deberá afrontar hasta 8.000 kilómetros -5.000 de ellos cronometrados- y dos etapas maratón.

Canet es consciente de "lo impredecible que puede ser el Dakar día a día", pero cree que tiene "la velocidad y la navegación necesarias para estar delante".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aprendí mucho de mis compañeros de equipo en el Dakar 2025, así que me siento mucho más preparado de cara a mi segundo intento. Tenemos que gestionar la carrera y afrontar las cosas como vienen cada día, pero tenemos un gran equipo detrás y estoy muy emocionado de empezar en Arabia Saudí", concluyó.