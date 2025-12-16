Gobierno de Portugal calcula que vuelta al país de F1 generará 140 millones euros por año

El ministro de Economía y Cohesión Territorial portugués, Manuel Castro Almeida, realizó el anuncio en una rueda de prensa en Lisboa, donde no dio datos de inversión, pero en la que aseguró que, según sus estimaciones, el coste para el Estado "será inferior al valor de los ingresos esperados por los impuestos aplicados a la actividad económica" asociada a este evento, descartando así que pueda generar pérdidas.

"Esta es una buena noticia, es una gran noticia para Portugal y particularmente para el turismo en Portugal. Este regreso de la Formula 1 proyecta un Portugal moderno, con ambición, con dinamismo y con capacidad para formar parte de un club muy reducido de países que pueden acoger esta prueba", afirmó el ministro.

Y añadió: "Es una prueba que tendrá un papel esencial en la promoción de la imagen internacional de Portugal y particularmente del Algarve como destino turístico diversificado".

Castro Almeida explicó que esperan que este espectáculo atraiga cada año a cerca de 200.000 visitantes, con unos 150.000 espectadores, "más de la mitad de los cuales internacionales", y cerca de 50.000 profesionales.

Asimismo, esperan cerca de 920 millones de seguidores en cada edición y más de 4.000 horas de transmisión televisiva.

"En resumen, es una gran oportunidad para los portugueses amantes de este deporte, para que puedan ver las carreras en vivo, es una gran oportunidad para la valorización del Algarve como destino turístico diversificado y para toda su economía local y es una excepcional promoción de la imagen de Portugal", recalcó el ministro.

Cuestionado por las largas colas registradas en los últimos días en las llegadas del aeropuerto de Lisboa, el responsable de Economía reconoció que si se celebrara este año la competición habría "un gran problema" para la recepción de visitantes, pero confió en que la situación sea resuelta de cara a 2027.

La Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimão, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.