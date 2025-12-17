El Circuito de Barcelona negocia alternar con Spa el gran premio de Fórmula Uno hasta 2032

Según la citada información, el Circuit y la FOM (Formula One Management), los organizadores del Mundial de Fórmula Uno, ultiman un acuerdo para que el trazado ubicado en Montmeló organice el gran premio de los años 2028, 2030 y 2032, es decir, en años alternos, turnándose con el recinto belga.

De confirmarse esta nueva alianza, el Gran Premio de F1 de Barcelona-Cataluña, nueva denominación que se estrenará en el 2026 (el 12-14 de junio), dejará de ser ininterrumpido a partir de 2027 como lo ha sido durante 36 ediciones, desde la inauguración del trazado en 1991 hasta el próximo año.

Fuentes de la conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña han asegurado a EFE que todavía no hay un acuerdo firmado con la FOM.

El próximo año, España organizará dos carreras de Fórmula Uno, en Montmeló y en Madrid, que en 2024 acordó acoger un gran premio de manera ininterrumpida entre 2026 y 2035.

De confirmarse la nueva alianza entre el Circuit y la FOM, el calendario del mundial afianzaría un nuevo sistema rotatorio de circuitos europeos.

En este sentido, Bélgica anunció el pasado enero un acuerdo de cuatro carreras en seis temporadas, en años alternos (2026, 2027, 2029 y 2031).