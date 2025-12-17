Marc Márquez resurge de sus cenizas hasta el Olimpo en un año de ‘oro’ para España

Marc Márquez logró el séptimo título mundial de la categoría reina del motociclismo mundial, MotoGP, y a él se han sumado los logros de José Antonio Rueda, en Moto3, María Herrera, en el primer mundial femenino de velocidad, Beñat Fernández, campeón del mundo del ‘World Supersport 300’, Toni Bou en la modalidad de trial tanto en pista cubierta como al aire libre, José García en el mundial de EnduroGP o Edgar Canet en la copa del mundo de Rally2.

A la gesta de Marc Márquez, tras superar su grave lesión de 2020, se unió un hito deportivo único en la historia del motociclismo, al coronarse subcampeón del mundo de la misma categoría de MotoGP, su hermano Alex Márquez, en una temporada en la que los hermanos ilerdenses ‘rayaron’ la perfección.

Marc Márquez logró proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP cinco grandes premios antes de la finalización del campeonato, y menos mal que lo hizo pues en la carrera larga del domingo en Indonesia, el italiano Marco Bezzecchi le embistió por detrás, provocando una caída en la que el español se lesionó el hombro derecho y este percance le alejó de las pistas hasta el final de la temporada.

No le hizo falta regresar precipitadamente a la competición, pues el ‘Jedi’ Marc Márquez ya había ganado su particular ‘Guerra de las Galaxias’ tanto a las lesiones como a sus rivales, para recuperar un título mundial que no ostentaba desde 2019.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras su estela, su hermano Alex Márquez se convirtió en el rival más complicado, consiguiendo su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de España disputado en el circuito ‘Ángel Nieto’ de Jerez de la Frontera, a la que luego se unieron los triunfos en Cataluña y Malasia, disputando el subcampeonato casi hasta el final de la temporada, hasta su victoria en Sepang, al italiano Marco Bezzecchi.

Si ellos fueron ‘la de cal’, el también español Jorge Martín protagonizó ‘la de arena’, al encadenar una serie de lesiones ya desde la pretemporada que le dejaron prácticamente inédito a lo largo del año y sin la posibilidad real de poder defender el título conseguido en 2024.

Otra de las sorpresas ‘agradables’ de la temporada, aunque esperada, fue Pedro ‘Tiburón’ Acosta, quien sin llegar a ganar ninguna carrera ha logrado acabar cuarto en la clasificación del mundial de MotoGP, con actuaciones muy destacadas, aunque con el ‘mal sabor de boca’ de una victoria que no termina de llegar.

Ese mismo ‘mal sabor de boca’ le quedó al español Manuel ‘Manugas’ González, quien perdió sus opciones de proclamarse campeón del mundo de Moto2, que habría redondeado la supremacía española en el mundial de velocidad, en la última carrera del año ante el brasileño Diogo Moreira, mucho más efectivo en la segunda parte de la temporada.

Al igual que en el caso de Marc Márquez, el español José Antonio Rueda se proclamó campeón del mundo de Moto3 a falta de tres grandes premios, y ¡menos mal!, pues el andaluz sufrió en Sepang (Malasia) un grave accidente junto al suizo Noah Dettwiller que por algunos instantes hizo temer por sus vidas.

Hasta ese momento Rueda había logrado nada menos que diez victorias y la última de su temporada, en Phillip Island (Australia), le sirvió para proclamarse por primera vez campeón del mundo de Moto3, en una categoría que fue de neto color español, con cinco pilotos de esta nacionalidad en las cinco primeras posiciones al final de la temporada:

José Antonio Rueda, Ángel Piqueras, Máximo Quiles, Álvaro Carpe y David Muñoz.

No han acabado ahí los triunfos de la velocidad española, pues María Herrera, de 29 años, se ha proclamado campeona del mundo del mundial femenino tras una temporada brillante que se decidió en la última carrera, disputada en Jerez de la Frontera, para suceder en las estadísticas de la competición a Ana Carrasco.

Herrera peleó hasta el final el título con otra española, Beatriz Neila, a la que superó por escasamente cinco puntos, después de sumar seis victorias y diez podios en las doce pruebas disputadas.

En otra modalidad deportiva de velocidad, Supersport 300, Beñat Fernández se ha proclamado campeón de esa categoría tras una emocionante última cita, también en el circuito de Jerez de la Frontera, con una regularidad y carácter, imponiéndose a rivales directos en la lucha por el campeonato como Carter Thompson, por delante de David Salvador.

En las categorías de ‘Off-Road’ (fuera de carretera), destacan los títulos mundiales de Toni Bou, quien una temporada más, desde 2007, ha sumado los títulos mundiales de trial tanto al aire libre como en pista cubierta, evidenciando una superioridad más que consolidada en la especialidad, que tiene visos de continuar aún unas cuantas temporadas más.

Josep García, en la especialidad de Enduro, sigue haciendo historia al continuar siendo la referencia mundial en EnduroGP, un título que revalidó en la última carrera de la temporada en Zschopau (Alemania).

García llegó a Alemania con 15 puntos de ventaja sobre el italiano Andrea Verona,

pero una victoria y un segundo puesto auparon al español a su segundo título consecutivo de EnduroGP, que se une al anterior de Enduro1 y supone su séptimo campeonato del mundo:

Enduro1 (2017, 2023, 2024 y 2025), Enduro2 (2021) y EnduroGP (2024 y 2025).

Edgar Canet ha cerrado también la temporada 2025 por todo lo alto, pues tras ganar el Rally de Marruecos, última prueba del año en el Mundial de Rallys, se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de Rally2.

Canet venció en cuatro de las cinco rondas del Mundial (Dakar, Suráfrica, Portugal y Marruecos), y ha logrado el triunfo en hasta catorce etapas para coronarse como el mejor piloto de la categoría.