Carlos Sainz: "Creo que estamos en un momento idóneo para aspirar a todo"

Sainz, junto a su copiloto Lucas Cruz, presentó sus objetivos para este Rally Dakar 2026, que se disputará en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero y en el que participará por decimoctava ocasión, al que llega con "más confianza", según indicó este jueves durante un acto en Madrid.

"Llegamos al Dakar 2026 con más confianza, conocemos mejor al coche y con muchos kilómetros de ensayos y competición. La fiabilidad técnica es básica en el Dakar, pero también las prestaciones en todo tipo de terrenos. Creo que estamos en un momento idóneo para aspirar a todo", señaló.

Asimismo, el madrileño calificó la edición de este año como "muy interesante", con pilotos experimentados y jóvenes aspirando al título: "Hemos trabajado mucho en el peso, las suspensiones y la robustez del conjunto. Tenemos por delante una edición 2026 con una docena de vehículos con opciones reales y un plantel de pilotos, de diferentes generaciones, muy rápidos, por lo que la incertidumbre es clara y eso hace al Dakar muy interesante".

En cuanto a las mejoras técnicas llevadas a cabo en su Ford Raptor T1+, Sainz remarcó la "redistribución" del peso del coche o la evolución en la suspensión.

"El esfuerzo en ingeniería se nota con la rebaja de 50 kilos de peso a lo que contribuyen elementos hasta ahora no explorados, como el parabrisas de material plástico, rediseño de partes de la carrocería y utilización de material ligero. Este intenso trabajo nos ha permitido redistribuir los pesos, lo que mejora la estabilidad y el equilibrio. Y la suspensión también ha evolucionado y contribuye también a la rebaja de peso", explicó.

El Rally Dakar de 2026 transitará por séptima vez consecutiva las dunas de Arabia Saudí, en una edición de 8.000 kilómetros, con dos etapas maratón y sin la crono 48 horas ni 'Empty Quarter', presentes en anteriores ediciones.