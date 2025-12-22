El Mundial 2026 empezará en Argentina y se disputará en cinco continentes

El Mundial regresa al país sudafricano por primera vez en 18 años. Por primera vez acogió una prueba del campeonato de 250 c.c. en 1985, en el circuito Corobrik Park, cerca de Johannesburgo; y MXGP retornó tres años consecutivos en Sun City entre 2004 y 2006, donde ganaron leyendas como Stefan Everts, Antonio Cairoli o Mickael Pichon; y la última vez que albergó una prueba fue en 2008 en Nelspruit con victorias de Jonathan Barragán y Tommy Searle.

En esta oportunidad será la duodécima prueba del Mundial, el 5 de julio, dentro de un calendario que empezará en Bariloche el 8 de marzo, entrará en suelo europeo el 22 de dicho mes con el GP de Andalucía en Almonte (Huelva) y tendrá su vigésima y última cita en Darwin (Australia), el 20 de septiembre.

La temporada, que tiene aún pendiente la designación del escenario de la sexta prueba el 26 de abril, se cerrará el 4 de octubre con el Motocross de las Naciones en Ernee (Francia).

12 abril Italia-Rio Sardo/Cerdeña

26 abril Pendiente (también Mundial femenino)

24 mayo Francia-Lacapelle Marival (también Mundial femenino)

31 mayo Alemania-Teutschenthal (también Mundial femenino)

05 julio Sudáfrica-Johannesburgo

19 julio Gran Bretaña-Foxhill (también Mundial femenino)

23 agosto Países Bajos-Arnhem (también Mundial femenino)

06 septiembre Turquía-Afyonkarahisar

04 octubre Motocross de las Naciones. Ernee (Francia)