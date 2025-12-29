Flavio Briatore: "Fernando Alonso no era especial, era algo más que eso"

"Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso", afirma el manager italiano en "Bravissimo", el nuevo documental de DAZN sobre el Mundial de Fórmula 1 de 2005 en el que Fernando Alonso se convirtió en el primer campeón del mundo español de la categoría.

"En 2005 no solo ganamos un mundial, también conseguimos que España descubriera la Fórmula Uno", cuenta Briatore que destaca: "Fue el momento en el que todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó, lo hicimos con autoridad".

Para Alonso, también fue un año distinto por su cambio de mentalidad: "fue el primer año de mi carrera en el que llegaba a cada Gran Premio con la presión de obtener un resultado", se sincera el piloto asturiano. "Iba carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, pero en 2005 llegué con un objetivo concreto, por primera vez estaba en modo campeonato".

"El reglamento era muy diferente del actual. Teníamos un solo juego de neumáticos y repostajes, lo que te obligaba a inventar estrategias. Cada domingo había que anticipar muchas cosas. Eso hacía que todo fuera mucho más emocionante", explica el piloto en el documental, al referirse sobre los cambios en la Fórmula Uno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Giancarlo Fisichela, compañero de equipo de Fernando Alonso en Renault, aseguranta que en las "primeras pruebas de invierno" ya entendieron que el coche "iba muy fuerte". Veían en las primeras pruebas que podían "luchar de verdad, incluso contra Ferrari y McLaren".

"Sabíamos que McLaren era muy rápida, incluso más que nosotros, pero teníamos problemas de fiabilidad. Mi preocupación era aprovechar cada oportunidad, porque sabíamos que habría fines de semana en los que perderíamos puntos", detalla Alonso, que ese año condujo un Renault R25 con el que obtuvo siete victorias.