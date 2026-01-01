El neerlandés Herlings ocupa el lugar de Gajser en el equipo oficial de Honda

Su llegada completa así el equipo en el que será compañero del español Rubén Fernández y el francés Tom Vialle en la lucha por devolver a Honda a lo más alto, algo que no consigue desde que Gajser logró su cuarto título en MXGP en 2022.

Herlings, que ha sido dos veces campeón de la categoría reina y tres en MX2, ha admitido que "es un gran cambio" para él, pero que ya está deseoso de correr con la CRF450R después de que para él fuera fácil acertar la oferta desde que conoció el interés de Honda.

"Desde hoy hasta el GP de Argentina -primera prueba del Mundial 2026- apenas queda poco más de dos meses, así que no tengo mucho tiempo de adaptación a la nueva moto, por lo que tengo que empezar rápido", dijo Herlings, de 31 años.