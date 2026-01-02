Al-Rajhi y Sanders buscan su 2º Dakar, el 19º en el que participa Sainz y el 7º en Arabia

Esta 48ª edición de la prueba, la séptima en Arabia Saudí, país organizador desde el año 2020, se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 13 trepidantes etapas, en un recorrido compuesto de 8.000 kilómetros. Este año el circuito contará con dos etapas maratón y prescindirá de la crono 48 horas y del 'Empty Quarter', el desierto de arena más grande del mundo.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en Yanbu, cierre también del recorrido el día 17, con un prólogo que determinará las posiciones de salida de los pilotos para la primera etapa de la prueba.

En 2025, Al-Rajhi protagonizó una histórica victoria para Arabia Saudí en la categoría ultimate (coches), convirtiéndose en el primer piloto saudí de la historia en ganar el Rally Dakar, tras una bonita lucha con el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing).

En abril de este año, el saudí y su copiloto, Timo Gottschalk, sufrieron un grave accidente durante la disputa de la Baja Jordania, fracturándose vértebras y abandonando la carrera, por lo que el saudí tratará de recuperar sensaciones ante el apoyo de su público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El subcampeón Lategan espera canalizar todo lo aprendido para tratar de alzarse con el título, aunque reconoció, durante un evento de los equipos Toyota Gazoo Racing y Repsol Toyota Rally Team celebrado en Madrid, que no será nada fácil: "Es un paso difícil ser el segundo y pasar a ser el primero. No es fácil ganar el Dakar, trabajamos mucho y esperamos todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años nos sirva para este 2026".

Además, Carlos Sainz, doble campeón del mundo de rallys, en 1990 y 1992, y tetracampeón del Dakar (2010 2018, 2020 y 2024), aspira "a todo" en su decimonovena edición, donde volverá a ser una de las grandes esperanzas españolas en ultimate junto a Isidre Esteve (Repsol Toyota), Nani Roma (Ford Raptor) o Laia Sanz (Ebro), debutante en 4x4, entre otros.

"Posiblemente es uno de los Dakar en los que me siento mejor, tenemos un año de experiencia con el coche y el equipo y las mejoras que se han aplicado a los Raptor van todas en el buen camino. Se ha trabajado mucho y además hemos disputado algunos raids que ayudan a que salgamos entrenados. Y la estrategia, que es un punto importante a tener en cuenta en el Dakar saudí, la estableceremos día a día", indicó Sainz a su equipo días antes de la prueba.

Asimismo, el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor), el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sunrider), el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) o el francés Sébastien Loeb (Dacia Sunrider) integran la lista de favoritos al título.

En motos, Sanders es el principal favorito a levantar de nuevo el Rally Dakar, después de un 2025 perfecto, donde, además de ganar la prueba en Arabia Saudí, también se proclamó Campeón del Mundo FIM de Rally-Raid 2025, con triunfos en el Abu Dhabi Desert Challenge, en el Rally Safari de Sudáfrica y el Rally Raid de Portugal.

Entre las alternativas al trono sobre dos ruedas aparecen el español Tosha Schareina (Honda), subcampeón en 2025; su compatriota, el debutante en la categoría reina y campeón en 2025 en Moto2, Edgar Canet (KTM); el argentino Luciano Benavides (KTM); el bicampeón en 2020 y 2024, el estadounidense Ricky Brabec (Honda); o el francés Adrien Van Beveren (Honda), tercero en 2024 y 2025.

Por otro lado, en otras categorías, el argentino Nicolás Cavigliasso tratará de repetir su triunfo en la categoría Challenger (T3); el estadounidense Brock Heger en SSV (side by side vehicles) (T4); el checo Martin Macík en Camiones; o el español Carlos Santaolalla en el Dakar Classic.

- Sábado 3. Prólogo: Yanbu–Yanbu. Total: 98 kilómetros; Especial: 23 kilómetros.

- Domingo 4. Etapa 1: Yanbu–Yanbu. Total: 518 kilómetros; Especial: 305 kilómetros.

- Lunes 5. Etapa 2: Yanbu–Al Ula. Total: 504 kilómetros; Especial: 400 kilómetros.

- Martes 6. Etapa 3: Al Ula–Al Ula. Total: 666 kilómetros; Especial: 422 kilómetros.

- Miércoles 7. Etapa 4: Al Ula–Al Ula. Total: 492 kilómetros; Especial: 417 kilómetros.

- Jueves 8. Etapa 5: Al Ula–Hail. Total: 428 kilómetros; Especial: 372 kilómetros.

- Viernes 9. Etapa 6: Hail–Riad. Total: 920 kilómetros; Especial: 331 kilómetros.

- Sábado 10. Jornada de descanso en Riad.

- Domingo 11. Etapa 7: Riad–Wadi Ad Dawasir. Total: 876 kilómetros; Especial: 462 kilómetros.

- Lunes 12. Etapa 8: Wadi Ad Dawasir–Wadi Ad Dawasir. Total: 717 kilómetros; Especial: 481 kilómetros.

- Martes 13. Etapa 9: Wadi Ad Dawasir–Bisha. Total: 531 kilómetros; Especial: 410 kilómetros.

- Miércoles 14. Etapa 10: Bisha–Bisha. Total: 469 kilómetros; Especial: 421 kilómetros.

- Jueves 15. Etapa 11: Bisha–Al Henakiyah. Total: 882 kilómetros; Especial: 347 kilómetros.

- Viernes 16. Etapa 12: Al Henakiyah–Yanbu. Total: 718 kilómetros; Especial: 310 kilómetros.

- Sábado 17. Etapa 13: Yanbu–Yanbu. Total: 141 kilómetros; Especial: 105 kilómetros.