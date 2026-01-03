El sueco Ekstrom se impone en el prólogo de coches; Carlos Sáinz, octavo

El piloto nórdico, tercero en la pasada edición del raid, marcó un tiempo de 10:48.7, con el que aventajó en ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing), al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team) y al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final junto al triunfador en 2025, el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), sexto a 14.

Carlos Sáinz, cuatro veces ganador de la prueba, concluyó en la octava plaza, a 15 segundos de Ekstrom, mientras que Nani Roma cerró la jornada en la undécima plaza a 18 y Cristina Gutiérrez (Dacia) en la decimocuarta a 26, por delante de otro ilustre y compañero de equipo, el francés Sebastien Loeb (Dacia), que cedió 34.

En la categoría Ultimate no cuenta el tiempo de este prólogo, sino que sirve para establecer el orden de salida en la primera etapa, de este domingo, también con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados.