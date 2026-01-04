Branch podría ser sancionado

La organización de la prueba informa de este extremo y precisa que se está investigando. "La decisión final se conocerá tras el análisis de su material en el vivac", indica. De confirmarse este extremo le supondría una penalización de hasta seis minutos.

Branch había ganado por delante del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory.

Branch, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

El estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, acabaron a continuación a 2:53 y 3:10, y el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) fue sexto a 5:08.

De esta manera, Branch lideraba la general con 1:05 de ventaja sobre Canet y 2:15 sobre Sanders, mientras que Brabec es cuarto a 2:42, Schareina quinto a 3:17 y Benavides sexto a 5:03.