04 de enero de 2026 - 07:40

Canet gana la primera etapa en motos tras ser sancionado Branch

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- El botsuano Ross Branch (Hero Motosports), que se había impuesto en la categoría de motos de la primera etapa del Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados, ha sido finalmente sancionado por exceso de velocidad en zonas neutralizadas, por lo que se ha dado por ganador de la jornada al joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory).

La organización de la prueba había informado de esta posibilidad. "La decisión final se conocerá tras el análisis de su material en el vivac", indicó. Finalmente se confirmó el extremo y el africano fue sancionado con seis minutos de penalización.

Branch había ganado por delante del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory. El botsuano, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

Con esta decisión, Branch baja al séptimo puesto en la etapa y le superan los seis que habían llegado tras él. Por lo tanto, el triunfador de la etapa es Canet por delante de Sanders, del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda. El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) es sexto y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosrports) séptimo.

Canet domina la general con un tiempo total de 3h27:42. Su ventaja es de 1:05 sobre Sanders, 1:37 respecto a Brabec, 2:21 sobre Schareina, 3:58 sobre Benavides y 4:53 respecto a Cornejo. Branch cae al séptimo puesto, a 4:55.

