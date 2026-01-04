De Mevius y Canet se imponen en la primera etapa

Canet, histórico vencedor del prólogo, había sido segundo este domingo, pero una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports) por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la general.

Canet se vio beneficiado por el error de Branch, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización.

Branch había ganado por delante de Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory. El botsuano, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

Con esta decisión, Branch baja al séptimo puesto en la etapa y le superan los seis que habían llegado tras él. Por lo tanto, el triunfador de la etapa es Canet por delante de Sanders, del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda. El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) es sexto y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosrports) séptimo.

Canet domina la general con un tiempo total de 3h27:42. Su ventaja es de 1:05 sobre Sanders, 1:37 respecto a Brabec, 2:21 sobre Schareina, 3:58 sobre Benavides y 4:53 respecto a Cornejo. Branch cae al séptimo puesto, a 4:55.

Si el joven catalán con su triunfo en el prólogo había hecho historia al ser el más joven en ganar una etapa de motos, esta victoria significa una nueva muesca, y es que toda una leyenda como Marc Coma había sido el último motorista español líder de la clasificación general del Dakar durante dos días consecutivos, en 2015, en su última victoria y aparición; mientras que también emuló a Joan Barreda, el último en imponerse en dos jornadas consecutivas hace diez años.

“Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto", explicó.

"La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally. Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario", apuntó Canet, quien agradeció todos los mensajes recibidos tras su victoria en el prólogo y admitió que sigue "soñando".

En coches el triunfador de esta primera etapa fue el belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team), en tanto que los españoles Carlos Sainz y Nani Roma fueron sexto y octavo, respectivamente.

Segundo en la edición de 2024 tras Carlos Sainz, el belga se impuso con un tiempo final de 3h07:49, con el que aventajó en 40 segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final, mientras que cerró el podio del día el checo Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), a 1:27.

De Mevius cuenta como copiloto con el francés Mathieu Baumel, a quien le amputaron la pierna derecha tras sufrir un accidente hace once meses. Sus tiempos inicialmente no les hacían ser aspirantes a la victoria, pero se debió a la interrupción en la conexión de su baliza, según la organización.

El sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), ganador del prólogo y que ante dicha situación técnica en el Mini de De Mevius parecía marcar la pauta durante la jornada, aflojó en el último tramo y acabó cuarto a 1:38, en tanto que Sainz, que apostó por una cierta cautela, fue sexto a 1:54, y Nani Roma, también compañero del 'Matador' en el equipo Ford, octavo a 2:37. Así, no tendrán que abrir pista este lunes, al que llegan sin grandes sobresaltos ni problemas.

La segunda etapa se disputará entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados y 104 de enlace, en los que se preven unos 200 primeros con cambios de ritmo debido a las pistas rápidas y tramos sinuosos y un tramo final en el que la velocidad aumentará al abandonar el terreno accidentado.