El belga De Mevius gana la primera etapa con Sainz sexto y Roma octavo

Segundo en la edición de 2024 tras Carlos Sainz, el belga se impuso con un tiempo final de 3h07:49, con el que aventajó en 40 segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final, mientras que cerró el podio del día el checo Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), a 1:27.

De Mevius cuenta como copiloto con el francés Mathieu Baumel, a quien le amputaron la pierna derecha tras sufrir un accidente hace once meses. Sus tiempos inicialmente no les hacían ser aspirantes a la victoria, pero se debió a un problema con la baliza.

El sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), ganador del prólogo y que ante dicha situación técnica en el Mini de De Mevius parecía marcar la pauta durante la jornada, aflojó en el último tramo y acabó cuarto a 1:38, en tanto que Sainz, que apostó por una cierta cautela, fue sexto a 1:54, y Nani Roma, también compañero del 'Matador' en el equipo Ford, octavo a 2:37. Así, no tendrán que abrir pista en la segunda etapa del lunes.

Las también españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) concluyeron en la decimoquinta y vigésima segunda plazas, a 5:00 y 14:26 del vencedor.

