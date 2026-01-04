Automovilismo
04 de enero de 2026 - 06:10

El botsuano Branch se lleva la primera etapa en motos por delante de Canet y Sanders

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2407

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- El botsuano Ross Branch (Hero Motosports) se ha impuesto en la categoría de motos de la primera etapa del Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados, por delante del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory.

Por EFE

Branch, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14:50 y aventajó en 1:21 a Canet, que al ganar el prólogo se convirtió en el ganador de etapa más joven de la historia de la prueba, y en 2:23 a Sanders, campeón en 2025.

El estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, acabaron a continuación a 2:53 y 3:10, y el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) fue sexto a 5:08.

De esta manera, Branch lidera la general con 1:05 de ventaja sobre Canet y 2:15 sobre Sanders, mientras que Brabec es cuarto a 2:42, Schareina quinto a 3:17 y Benavides sexto a 5:03.

Canet, bajo el impulso de su espectacular victoria de la víspera, mandó en el primer tramo de la jornada y Sanders en el segundo, pero a partir del tercero, en el kilómetro 108, Branch tomó el mando de la etapa y, con un ritmo superior, poco a poco incrementó su ventaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy