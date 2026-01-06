Comisionado de NASCAR renuncia tras juicio por monopolio excesivo que involucró a Jordan

"Steve Phelps tomó la decisión personal de retirarse de la compañía y de su cargo como comisionado del deporte motor más importante de Estados Unidos. Phelps, quien se unió a NASCAR en 2005, dejará la compañía a finales de mes", indicó este jueves NASCAR en un comunicado.

La declaración no anunció un sucesor de Phelps y señaló que sus responsabilidades recaerán sobre el equipo directivo "excepcional" que posee actualmente la organización.

"Como aficionado de toda la vida a las carreras, me llena de orgullo haber sido el primer comisionado de la NASCAR y haber liderado nuestro gran deporte a través de tantos desafíos, oportunidades y logros increíbles a lo largo de mis 20 años", dijo por su parte el comisionado.

NASCAR destacó la transformación del calendario y la ampliación de la presencia internacional como algunos de los principales éxitos de la etapa de Phelps.

Sin embargo, no hizo referencias al reciente juicio que la organización enfrentó tras las acusaciones de dos equipos, incluido uno del que Jordan es copropietario, que demandaron a NASCAR por violar la ley anti-monopolio estadounidense al restringir la competencia mediante cláusulas de exclusividad, control abusivo de ingresos y acceso a las carreras.

El juicio concluyó el pasado 11 de diciembre después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

En su transcurso se descubrió que Phelps había llamado "payaso" y "paleto estúpido" a la leyenda de la NASCAR y miembro del Salón de la Fama, Richard Childress, quien es actualmente propietario de un equipo en la competición, según The Athletic.

El caso amenazaba con transformar la popular serie de carreras estadounidense en caso de que el juez diera la razón a los equipos.