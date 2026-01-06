El estadounidense Guthrie gana la tercera etapa y es líder; Sáinz y Roma se recuperan

Guthrie, que afronta su sexta participación y el segundo en la categoria reina (Ultimate), fue quinto el pasado año y este martes demostró todo su potencial para vencer con un tiempo de 4h04:32 y aventajar en 2:27 al checo Martin Prokop (Orlen Jipocar), en 5:27 al sudafricano Guy Botterill (Toyota), en 5:46 al brasileño Lucas Moraes (Dacia), campeón del mundo, y en 5:57 a una magnífica Cristina Gutiérrez (Dacia).

Al triunfo de Guthrie para Ford se le unió la reacción de sus compañeros. Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz fueron a más y acabaron quinto y sexto a 7:20 y 7:31 y el sueco Mattias Ekstrom octavo a 7:36.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quíntuple ganador del Dakar, no pudo retener el liderato. Tuvo muchos problemas y fue vigésimo, a 22:11, al igual que el francés Sebastien Loeb (Dacia), vigésimo tercero a 25:25, ambos también superados por Laia Sanz (Ebro), que completó una buena etapa, decimotercera a 15:13.

Por lo tanto, Guthrie pasa a dominar en la general con 26 segundos de renta sobre Prokop y 1:08 sobre Ekstrom, mientras que Carlos Sáinz y Nani Roma son cuarto y quinto a 3:34 y 4:02, respectivamente, y Cristina Gutiérrez entra de pleno derecho en el 'top 10' al situarse séptima a 5:59 y Laia Sanz es decimoctava a 27:55.

Al-Attiyah baja a la décima posición, a 11:39 y el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive) progresa hasta el decimoséptimo puesto, pero a 29:56, distancia más que importante antes de la etapa maratón que comenzará este miércoles.