Argentino Cavigliasso gana etapa en Challenger y el español Navarro, segundo de la general

El actual campeón del W2RC firmó una actuación sólida y constante, tomando el liderato en el kilómetro 234 de la especial y manteniéndolo hasta la línea de meta.

Cavigliasso se impuso con 2 minutos y 29 segundos de ventaja sobre el español Pau Navarro, en una jornada que volvió a confirmar la extrema igualdad que reina en la categoría.

Con este resultado, el de General Cabrera (provincia de Córdoba) se convierte en el quinto ganador diferente en cinco especiales disputadas en este Dakar, después de las victorias del neerlandés Paul Spierings en el prólogo, el también argentino David Zille en la etapa 1, el chileno Lucas del Río en la 2 y la neerlandesa Puck Klaassen en la 3.

Pese al triunfo de etapa, la clasificación general sigue encabezada por el piloto local Yasir Seaidan, que mantiene el liderato con 45 segundos de ventaja sobre Navarro y 6 minutos y 45 segundos sobre Cavigliasso, lo que mantiene abierta la lucha por el triunfo final cuando la carrera entra en su tramo decisivo.

En la categoría SSV, el gran protagonista del día volvió a ser el estadounidense Brock Heger, que logró su tercera victoria en el Dakar 2026 tras las conseguidas en el prólogo y en la tercera etapa.

Heger dominó la especial y se impuso con claridad a los portugueses João Monteiro, segundo a 16 minutos y 12 segundos, y João Dias, tercero a 16 minutos y 50 segundos, en un duelo intenso que se resolvió en los últimos kilómetros.

La victoria refuerza el dominio de Heger en la general de SSV, donde amplía su ventaja hasta los 31 minutos y 41 segundos sobre el francés Xavier de Soultrait, segundo clasificado.

Con el paso de las etapas, el estadounidense se consolida como el gran favorito al título, mostrando regularidad, velocidad y una fiabilidad que marcan diferencias en una categoría siempre exigente.