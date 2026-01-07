Calvario de Docherty en moto 2 y liderato para el estadounidense Johnny Campbell

Docherty llegaba a la etapa como el hombre fuerte del Rally 2 al ganar el prólogo y las etapas 1 y 3, cediendo únicamente la segunda especial a Ventura, y contaba con una sólida renta de más de 25 minutos sobre su primer perseguidor y todo apuntaba incluso a reforzar su candidatura: en el kilómetro 126 de la especial volvió a marcar el mejor tiempo absoluto, por delante de todos los pilotos oficiales de Rally GP, una actuación que ya había firmado en dos ocasiones el año pasado.

Sin embargo, el Dakar mostró de nuevo su cara más cruel. La espuma trasera de su neumático se desprendió, la llanta se rompió y Docherty se vio obligado a abandonar sin alcanzar el vivac.

Aunque podrá reengancharse a la carrera, la fuerte penalización recibida deja sus opciones de victoria prácticamente anuladas.

La jornada tampoco dio tregua a Martim Ventura. El portugués sufrió daños en la transmisión secundaria y cruzó la línea de meta con más de 2h15 de retraso respecto al vencedor del día, el francés Neels Theric, quedando muy alejado de la lucha por el título y del podio de la categoría.

La cuarta etapa, de 417 kilómetros, supuso el estreno de Theric en lo más alto del Dakar y la primera victoria para la marca china Kove. Johnny Campbell, tercero en la etapa, fue el gran beneficiado del día y pasa a liderar la general de Rally 2, en una jornada marcada por una doble circunstancia que cambió por completo el rumbo de la carrera.